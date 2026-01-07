Белый дом не сообщил, требовали ли США от Венесуэлы разорвать связи с РФ и КНР

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отказалась подтверждать или опровергать то, что госсекретарь Марко Рубио "сказал в закрытом режиме членам Конгресса"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов уклонилась от прямого ответа на вопрос о том, выдвигали ли США требования к властям Венесуэлы разорвать связи с Ираном, Китаем, Кубой и Россией.

Ее попросили прокомментировать соответствующие сообщения американских СМИ. "Эти предполагаемые требования были выдвинуты на закрытом брифинге госсекретаря [США Марко] Рубио. Мне известно, что с этих закрытых брифингов происходит много утечек, поэтому я не буду подтверждать или опровергать то, что госсекретарь сказал в закрытом режиме членам Конгресса", - указала она.

"Но я думаю, что администрация дала понять временным властям Венесуэлы, что это Западное полушарие. И американское доминирование [в этом регионе] при этом президенте будет продолжаться", - добавила пресс-секретарь Белого дома.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщила, что США оказывают давление на временное правительство Венесуэлы, требуя выдворения советников из России, Китая, Ирана и Кубы, якобы находящихся в стране. По ее сведениям, госсекретарь США изложил требования администрации американского президента Дональда Трампа новому временному лидеру Венесуэлы Делси Родригес в ходе закрытой встречи с руководством Конгресса в понедельник. По словам источников, США хотят добиться высылки из страны сотрудников разведки и военных указанных государств, при этом части дипломатов будет разрешено остаться.

Требования Вашингтона последовали за операцией США, в ходе которой 3 января был захвачен и вывезен из страны венесуэльский президент Николас Мадуро. Новое руководство Венесуэлы во главе с Делси Родригес уже выразило готовность к сотрудничеству с Вашингтоном.