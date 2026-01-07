США в ходе операции уничтожили Центр математики венесуэльского института

Разрушенные Вашингтоном объекты играли важную роль в подготовке специалистов в области здравоохранения, инженерии и энергетики, заявил глава МИД республики Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Центр математики Венесуэльского института научных исследований был полностью уничтожен в результате операции Соединенных Штатов. Об этом сообщил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто в своем Telegram-канале.

"В результате преступных атак правительства Соединенных Штатов против Венесуэлы были полностью уничтожены здания Центра математики Венесуэльского института научных исследований - жизненно важного научного и академического пространства", - написал глава внешнеполитического ведомства.

Министр добавил, что операция носила тотальный характер. "Удар пришелся по объектам, в которых размещались серверы и оборудование, имевшие ключевое значение для функционирования научных и компьютерных сетей института. Две ракеты попали непосредственно в этот район, что свидетельствует об имперской ненависти к суверенному технологическому развитию Венесуэлы", - указал Хиль Пинто.

"Не существует никакого оправдания нападению на святилище науки - учреждение, которое на протяжении десятилетий давало ответы стране и миру", - подчеркнул глава МИД.

Министр также заявил, что разрушенные объекты играли важную роль в подготовке специалистов в области здравоохранения, инженерии и энергетики, а власти страны намерены приступить к их восстановлению в кратчайшие сроки.