Белый дом: события в Венесуэле не ухудшат отношения Трампа и Путина

Американский лидер и дальше намерен следовать внешнеполитическому курсу, опирающемуся на лозунг "Мир посредством силы", добавила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

Редакция сайта ТАСС

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп © Гавриил Григоров/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Белый дом полагает, что главе администрации США Дональду Трампу удастся сохранить хорошие "личные отношения" с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, невзирая на действия Вашингтона в отношении Венесуэлы.

"Думаю, что у президента [Трампа] очень открытые, честные и хорошие отношения как с президентом России Путиным, так и с президентом (председателем - прим. ТАСС) Китая Си [Цзиньпином]. Как вы знаете, он беседовал с ними много раз после вступления в должность около года назад. И я верю в то, что эти личные отношения сохранятся", - заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она комментировала вопрос, как шаги США в отношении Венесуэлы и захват американскими силами танкера "Маринера" под российским флагом повлияют на дальнейшие отношения Вашингтона с Москвой и Пекином.

При этом Ливитт подчеркнула, что Трамп намерен и далее проводить напористый внешнеполитический курс, опирающийся на лозунг "Мир посредством силы". "Однако <...> он (Трамп - прим. ТАСС) будет проводить нашу политику, соответствующую интересам США", - сказала пресс-секретарь. "Что касается захвата этого судна, то речь идет об обеспечении эмбарго в отношении всех судов теневого" флота, которые незаконно перевозят [венесуэльскую] нефть. <...> Позволена будет лишь законная торговля, и определения на сей счет будут выноситься Соединенными Штатами", - утверждала Ливитт. "В этом заключается политика нынешней [американской] администрации. И он (Трамп - прим. ТАСС) не боится ее проводить", - добавила представитель Белого дома.