Белый дом не уточнил, будут ли США добиваться от Венесуэлы выборов в 2026 году

Как отметила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, "слишком рано диктовать график выборов" в республике

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 января. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, будут ли Соединенные Штаты добиваться от Венесуэлы проведения выборов в 2026 году.

Комментируя этот вопрос на регулярном брифинге для журналистов, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт напомнила об изложенной ранее президентом США Дональдом Трампом позиции. "Повторю то, что президент говорил всем вам несколько раз: слишком рано диктовать график выборов в Венесуэле", - отметила представитель Белого дома. При этом она несколько раз в ходе брифинга назвала правительство в Каракасе "переходными властями".