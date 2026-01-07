Минэнерго США: Вашингтон не намерен красть нефть у Венесуэлы

Как заявил глава ведомства Крис Райт, Соединенные Штаты будут только контролировать "сбыт и денежные потоки" в республике

Редакция сайта ТАСС

© Bonnie Cash/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены заниматься кражей венесуэльской нефти, Вашингтон стремится лишь контролировать сбыт и денежные потоки от продажи энергоносителей Венесуэлы. С таким утверждением выступил министр энергетики США Крис Райт.

"Мы лишь контролируем сбыт и денежные потоки в Венесуэле, чтобы средства могли быть использованы для улучшения условий жизни венесуэльского народа и снижения рисков для американцев, - сказал он в интервью телеканалу CNBC. - Мы не воруем ничью нефть".

Вместе с тем Райт рассказал, что уже 3 января, в день проведения американской операции в Венесуэле, он созвонился с главами трех крупных нефтяных компаний относительно их перспектив работы в Боливарианской Республике.

Он также отметил, что нефтяные компании пока не готовы вкладывать большие средства в Венесуэлу. "Собираются ли они вкладывать миллиарды долларов в новую инфраструктуру в Венесуэле на следующей неделе? Безусловно, нет, так как необходимо изменение условий. Но они хотят быть продуктивными советниками и помощниками в этом процессе", - сказал Райт.