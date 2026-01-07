Экс-морпех США назвал захват российского судна "Маринера" пиратством

Действия Вашингтона "нельзя назвать ни дипломатией, ни миротворчеством", подчеркнул Джон Марк Дуган

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Задержание военнослужащими США российского танкера "Маринера" в Атлантическом океане является государственным пиратством и воровством, прикрытым юридической терминологией. Такое мнение высказал ТАСС бывший офицер Корпуса морской пехоты США и полиции штата Флорида, военный корреспондент Джон Марк Дуган.

"На данном этапе нам следует перестать притворяться, что здесь есть какая-то грандиозная стратегия, и назвать вещи своими именами: санкционированное государством пиратство. Когда ВМС США захватывают нефтяные танкеры в открытом море, включая один, связанный с Россией, и перенаправляют в другом направлении их грузы под предлогом "деятельности правоохранительных органов", эти действия нельзя назвать ни дипломатией, ни миротворчеством", - считает Дуган.

По его словам, "это обыкновенное воровство, прикрытое юридической терминологией и упакованное в пресс-релизы со звездно-полосатым флагом". Экс-морпех отметил, что в совокупности с похищением лидера Венесуэлы Николаса Мадуро "это показывает, что "миропорядок, основанный на правилах", превратился в "право сильного", где Вашингтон играет роль, которую раньше осуждал".

"При этом нам заявляют, что все это - часть стремления [президента США Дональда] Трампа войти в историю как великого миротворца. Разве угон нефтяных танкеров, провокации в отношении России и поджигание фитиля на мировых энергетических рынках приближают мир?" - задался вопросом собеседник агентства. По его мнению, "если это путь к миру, то он вымощен украденной нефтью, попытками возмездия и безрассудной бравадой, которая в истории обычно заканчивалась не Нобелевскими премиями, а войнами, которые никто не может контролировать".