Партия Reform UK будет голосовать против отправки британских войск на Украину

Партийный лидер Найджел Фараж отметил, что может изменить свою позицию, если к намерениям Великобритании и Франции присоединятся другие страны
07 января, 22:01

ЛОНДОН, 8 января. /ТАСС/. Британская правопопулистская партия Reform UK будет голосовать против развертывания военнослужащих Соединенного Королевства на Украине. Об этом сообщил партийный лидер Найджел Фараж в интервью радиостанции Times Radio.

"Это будет очень интересное голосование. Я буду голосовать против. У нас нет ни живой силы, ни оборудования, чтобы участвовать в операции без четко определенных временных рамок", - сказал Фараж. Он отметил, что может изменить свою позицию в том случае, если к намерениям Великобритании и Франции разместить войска на Украине присоединятся другие страны.

"Если бы это была [миссия] ООН в корейском стиле с участием многих стран и ротацией [войск], я мог бы рассмотреть это", - указал политик. Он добавил, что "коалиция желающих" состоит "из всего двух стран" - Великобритании и Франции. Фараж подчеркнул, что Италия и ФРГ отказались отправлять войска на Украину.

"Если бы коалиция желающих состояла из восьми, десяти, дюжины стран и мы могли проводить ротацию батальонов, то я мог бы сказать: "Да, давайте сделаем это". В нынешнем виде мы и французы окажемся в совершенно беззащитном положении в течение неограниченного времени", - заявил он.

Еще один депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от Reform UK Ли Андерсон также высказался против отправки войск на Украину, выразив надежду на то, что голосование в парламенте пройдет без привязки к партийной принадлежности. "Если только Франция и Великобритания зайдут на Украину, то я буду голосовать против", - подчеркнул он в интервью телеканалу GB News.

"Коалиции желающих не существует. Это коалиция нежелающих. Это два потерявших контакт с реальностью лидера - [президент Франции Эмманюэль] Макрон и [премьер-министр Великобритании Кир] Стармер, которые надувают щеки и говорят, что защитят границы Украины. Они не могут защитить границы даже своих собственных стран", - сказал Андерсон. Он подчеркнул, что все пять депутатов Reform UK будут голосовать против отправки войск на Украину. Всего в Палате общин заседают 650 парламентариев.

Голосование в парламенте

Стармер, выступая в Палате общин 7 января, объявил, что правительство Великобритании поставит на голосование в парламенте вопрос об отправке войск на Украину после прекращения огня. Он отметил, что британские войска в случае развертывания будут принимать участие в сдерживающих операциях и строительстве военных хабов. В то же время газета The Independent сообщила, что в канцелярии Стармера не стали уточнять, будут ли результаты парламентского голосования юридически обязывающим для британского правительства.

6 января Стармер, Макрон и Владимир Зеленский по итогам встречи "коалиции желающих" в Париже подписали декларацию о намерении Великобритании и Франции разместить войска на Украине после прекращения огня. На пресс-конференции по завершении саммита британский премьер сообщил, что Великобритания и Франция хотят создать военные хабы по всей Украине и построить склады вооружений и боевой техники на украинской территории. Он также заявил, что Лондон будет участвовать в возглавляемой США миссии по наблюдению за прекращением огня на Украине после остановки конфликта. 

