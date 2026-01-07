ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Польша не против размещения сил "коалиции желающих" на своей территории

Глава польского МИД Радослав Сикорский добавил, что Варшава также обсуждает с другими странами размещение их военных в каких-либо "подготовительных форматах"
Редакция сайта ТАСС
07 января, 22:16

ПАРИЖ, 8 января. /ТАСС/. Польша не против размещения на своей территории военных из стран "коалиции желающих" для обеспечения гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил журналистам глава польского МИД Радослав Сикорский после встречи в формате "Веймарского треугольника" (Польша, ФРГ, Франция) в Париже.

"В принципе, пребывание наших немецких союзников в Польше не будет чем-то новым", - так прокомментировал Сикорский заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о возможном размещении Берлином контингента в соседних с Украиной странах. Трансляцию пресс-конференции вел телеканал TVP Info. Дипломат добавил, что Варшава также обсуждает с другими странами, в том числе Норвегией и Францией, размещение их военных в каких-либо "подготовительных форматах". "Это детали для обсуждения между начальниками генштабов наших армий", - подчеркнул он.

Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже заявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым. 

