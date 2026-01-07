Законодатель Фегали: Бразилии и дружественным ей странам нужно сплотиться

Следует твердо настаивать на соблюдении США международного права в регионе, такое мнение выразила член Палаты депутатов Национального конгресса

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Гадалин/. Руководству Бразилии следует более тесно взаимодействовать с дружественными странами в Латинской Америке, чтобы твердо настаивать на соблюдении Соединенными Штатами международного права в регионе. Об этом в беседе с ТАСС заявила член Палаты депутатов Национального конгресса Бразилии Жандира Фегали.

"США угрожают уже Кубе, <...> Бразилия должна четко это осознать и мобилизовать дружественные ей страны в регионе в поддержку требований к Соединенным Штатам соблюдать международное право в Латинской Америке", - отметила законодатель, комментируя недавнюю агрессию Белого дома в отношении Венесуэлы и похищение законного президента республики Николаса Мадуро.

По ее словам, несмотря на то, что некоторые страны региона, такие как Аргентина, заняли сторону США, у Бразилии есть союзники, которые готовы вместе бороться за сохранение Латинской Америки как "зоны мира и стабильности". "Как бы он (президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) ни относился к Николасу Мадуро, то, что сделали США в Венесуэле, категорически недопустимо", - подчеркнула Фегали.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка.

Трамп при этом утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, глава американской администрации выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти компании выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.