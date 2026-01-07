Такер Карлсон: операция в Венесуэле превращает США из республики в империю

Это означает в том числе, что "власть будет концентрироваться в руках исполнительной, а не законодательной ветви", отметил журналист

Такер Карлсон © AP Photo/ Seth Wenig

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американская военная операция в Венесуэле ознаменовала собой превращение Соединенных Штатов из республики в империю. Такое мнение высказал в своей авторской программе, транслируемой через интернет, американский журналист и один из наиболее популярных консервативных комментаторов Такер Карлсон.

"Это, по сути, объявление правительством США того, что наша система меняется, что мы теперь открыто являемся империей", - убежден он. С точки зрения Карлсона, США "покидают республику, переходят к империи". Это означает в том числе, что "власть будет концентрироваться в руках исполнительной, а не законодательной ветви", считает журналист. "Конгресс [США] неминуемо увянет", - прогнозировал Карлсон.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение этих ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с женой из страны. Они доставлены в США и содержатся в следственном изоляторе в Бруклине на юге Нью-Йорка. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал Трамп, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры Венесуэлы.