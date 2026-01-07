Сенатор Грэм: Трамп выступил за принятие Конгрессом новых санкций против РФ

Республиканец от штата Южная Каролина выразил надежду, что обе партии активно проголосуют за законопроект об ужесточении антироссийских рестрикций в начале следующей недели

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) выступил с утверждением, что президент США Дональд Трамп высказался за принятие Конгрессом законопроекта об ужесточении санкций в отношении России.

"После состоявшейся сегодня очень продуктивной встречи по нескольким вопросам президент Трамп дал зеленый свет в отношении двухпартийного законопроекта по санкциям против России, над которым я работал в течение многих месяцев вместе с сенатором [Ричардом] Блюменталем и многими другими", - написал Грэм в X. "Я с нетерпением жду того, что обе партии активно проголосуют [за законопроект], надеюсь, это произойдет в начале следующей недели", - добавил сенатор.

Как полагает Грэм, законопроект в случае его принятия даст Трампу возможность оказывать "огромное влияние" на торговых партнеров РФ, включая Китай, Индию и Бразилию, чтобы добиваться от них прекращения закупок российской нефти.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля 2025 года двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Грэм и Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении законодателей были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары. Палата представителей Конгресса рассматривает схожий по содержанию законопроект.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 17 ноября заявил, что Москва крайне негативно восприняла бы принятие в США этого законопроекта.