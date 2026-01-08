NYT: Трамп хотел бы посетить Венесуэлу в будущем

Президент США заявил, что контроль над Каракасом может продлиться дольше года

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хотел бы посетить Венесуэлу в будущем, когда это станет безопасно. Об этом он заявил в интервью газете The New York Times.

"Думаю, в какой-то момент это станет безопасно", - сказал глава американской администрации изданию.

Кроме того, Трамп не стал называть точных сроков контроля Вашингтона над Венесуэлой, но обозначил, что это может продлиться дольше года.

"Я бы сказал, гораздо дольше", - сказал глава американской администрации, отвечая на уточняющий вопрос журналистов издания о том, возможен ли контроль США над Венесуэлой в течение шести месяцев, года или же более длительного периода.