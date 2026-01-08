Лукашенко заявил, что в ситуации с похищением Мадуро были сговор и предательство

Были также деньги, которые выплатили в том числе людям в Венесуэле, отметил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в ситуации с похищением США венесуэльского лидера Николаса Мадуро имели место сговор и предательство.

"Я хочу, чтобы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле", - цитирует белорусского президента агентство БелТА.

По мнению Лукашенко, также выплаты были сделаны военным и гражданским лицам.

Белорусский лидер призвал быть осторожнее на фоне событий в Боливарианской Республике. "Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными", - добавил Лукашенко.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе Мадуро с женой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке. Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний.