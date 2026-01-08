Лукашенко считает, что операция США в Венесуэле была уступкой Трампа военным

Надо было показать, "что на что-то способны", отметил белорусский лидер

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что операция США в Венесуэле была уступкой американского лидера Дональда Трампа военным.

"Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Он охарактеризовал венесуэльский народ как дружественный, который в свое время подставил белорусам плечо. Лукашенко подчеркнул, что не забыл этого. Как отметил президент Белоруссии, он часто бывал в Венесуэле и знаком как с нынешним президентом страны Николасом Мадуро, так и с его предшественником Уго Чавесом.

Белорусский лидер напомнил, что предупреждал американцев, что война в Венесуэле может стать для США "новым Вьетнамом". "То, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят", - сказал Лукашенко.

По его словам, США "опять влезли в очень неприятную ситуацию". "Скверно, отвратительно - реакция всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная", - отметил белорусский президент. По мнению Лукашенко, все сделают из этого выводы. "Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну", - подчеркнул белорусский лидер.