Лукашенко: США могли выполнить свои задачи без захвата Мадуро

Не надо совершать глупости, из которых будет очень сложно выйти, подчеркнул белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. США могли добиться своих целей в Венесуэле без захвата президента республики Николаса Мадуро. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Я только благодарен [президенту США Дональду] Дональду за то, что он открыто говорит: «Нефть, нам нужна нефть!» Я с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

По словам Лукашенко, он передал «все месседжи от Николаса Мадуро». Он отметил, что встречался с послом Венесуэлы в РФ Хесусом Рафаэлем Саласаром Веласкесом, которого белорусский лидер назвал "поплечником" и сторонником Мадуро, с которым президент Боливарианской Республики всегда был рядом. Лукашенко подчернул, что Веласкес работал еще при предыдущем венесуэльском лидере Уго Чавесе.

"Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата", - сказал президент Белоруссии.

По его мнению, американцы хотели продемонстрировать свой "героизм" на "беззащитном человеке". "Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот «великий героизм». Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие", - добавил белорусский лидер.