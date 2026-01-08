ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Лукашенко задался вопросом, зачем США захватывать "пустой российский танкер"

Белорусский лидер напомнил, что, ведя с американцами переговоры, он предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что Соединенные Штаты могут разыгрывать своего рода спектакль
16:20
Президент Белоруссии Александр Лукашенко

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, зачем США захватывать "пустой российский танкер", если в Вашингтоне хотят мира на Украине.

Выступая на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", глава государства напомнил, что, ведя с американцами переговоры, он предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль. "Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (ситуация вокруг США и Венесуэлы - прим. ТАСС): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине?" - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Он констатировал, что сложившаяся в мире обстановка вынуждает тратить значительные средства на укрепление обороноспособности государства. "Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных", - добавил Лукашенко.

Захват танкера

Минтранс РФ сообщил, что 7 января около 15:00 по московскому времени военнослужащие США в открытом море высадились на судно "Маринера". Минтранс также подчеркнул, что в соответствии с нормами Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в открытом море действует режим свободы судоходства и никакое государство не имеет права применять силу в отношении судов, надлежащим образом зарегистрированных в юрисдикциях иных государств. 24 декабря 2025 года судно "Маринера" получило временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ, выданное на основании российского законодательства и норм международного права.

В МИД РФ призвали Вашингтон вернуться к соблюдению основополагающих норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении "Маринеры", а также других судов, осуществляющих законную деятельность в открытом море. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия считает категорически неприемлемыми угрозы США судебным преследованием экипажу судна, а отсылки американской стороны к своему "санкционному законодательству" в связи с захватом танкера являются несостоятельными. 

