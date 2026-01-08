Лукашенко назвал вариант Венесуэлы в Белоруссии нереальным

Каждый на своем месте должен сделать максимум, отметил белорусский лидер

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Сергей Шелег/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 8 января. /ТАСС/. Вариант произошедших в Венесуэле событий для Белоруссии нереален. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

"Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет президента". Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено. Чтобы этого не случилось, мы - элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится", - цитирует главу государства агентство БелТА.

Президент также подчеркнул важность сохранения единства в Белоруссии на фоне "бешенства" современного мира. "Все, что происходит вокруг, вы видите, это можно назвать только одним словом - бешенство. Но вы помните, мы с вами это бешенство уже пережили - тогда, когда все кричали о пандемии, о том, что "все умрем", "завтра похоронят" и так далее. Но мы прошли этот этап. С проблемами определенными, но ума у нас хватило. Единственному народу в мире. Таких больше нет. Мы выстояли. Сегодня ситуация сложнее. То, что происходит вокруг нас, не зависит от нас. Бешенство и еще раз бешенство", - сказал Лукашенко на церемонии вручения премии "За духовное возрождение".

Характеризуя современную обстановку в мире, глава государства обратил внимание, что она "абсолютно запутанная и непонятная". Как отметил президент, несмотря на эту неопределенность, Белоруссии важно действовать в русле ранее определенных планов. "Мы свои планы наметили. Мы, как в народе говорят, кровь из носа должны их реализовать, если хотим жить в суверенном независимом государстве", - подчеркнул белорусский лидер.