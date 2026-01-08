Сенат продолжит работу над запретом Трампу применять ВС США против Венесуэлы

В поддержку документа проголосовали 52 сенатора, против - 47

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Сенат Конгресса США в ходе процедурного голосования одобрил продолжение работы над резолюцией с требованием к администрации президента Дональда Трампа не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа.

Читайте также От признания до конфронтации. Как развивались отношения США и Венесуэлы

В поддержку документа проголосовали 52 сенатора, против - 47.

Совместная резолюция была подготовлена сенаторами Тимом Кейном (демократ от штата Вирджиния), Рэндом Полом (республиканец от штата Кентукки) и Адамом Шиффом (демократ от штата Калифорния), а также лидером демократического меньшинства в Сенате Чаком Шумером (от штата Нью-Йорк). Она направлена на то, чтобы не допустить участия ВС США "в военных действиях на территории Венесуэлы или против нее, если это не будет одобрено Конгрессом".

В резолюции подчеркивается, что в США лишь законодательный орган обладает полномочиями объявлять войну. "Конгресс не объявлял войну Венесуэле или какому-либо лицу или организации в Венесуэле, а также не давал разрешения на применение военной силы на территории Венесуэлы или против нее", - указывается в тексте документа.

Шаги Конгресса

Совместная резолюция требует одобрения документа обеими палатами Конгресса и президентом, после чего она становится законом.

В ноябре Сенат Конгресса США не принял резолюцию аналогичного содержания. Документ поддержали 49 законодателей, против высказался 51. Для одобрения резолюции требовалось большинство голосов. Обе палаты законодательного органа сейчас находятся под контролем правящей Республиканской партии.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.

Трамп утверждал, что временное управление Венесуэлой возьмут на себя Соединенные Штаты. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры республики.