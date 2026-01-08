Мерц: развертывание сил ФРГ на Украине должен одобрить Бундестаг

Канцлер Германии отметил, что не видит оснований для обращения в парламент за мандатом по этому вопросу

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что решение о возможном участии страны в многонациональных силах на Украине после прекращения огня "в случае необходимости" должен одобрить Бундестаг (парламент ФРГ). Вместе с тем он отметил, что не видит оснований для обращения в парламент за мандатом по этому вопросу.

Мерц хочет принять окончательное решение о возможном развертывании Бундесвера только после прекращения огня на Украине и по согласованию со своим партнером по коалиции - СДПГ. "Мы готовы предоставить собственные гарантии безопасности, в том числе посредством Бундесвера (ВС ФРГ)", - сказал Мерц на пресс-конференции по итогам заседания земельной группы ХСС в Бундестаге в Зеоне. "Насколько далеко мы сможем зайти в этом отношении, зависит не только от меня. Для этого мне нужно решение правительства ФРГ. Возможно, потребуется также мандат Бундестага. Но опять же, до этого еще далеко", - констатировал он.

Канцлер Германии утверждал, что первоочередной задачей в случае достижения прекращения огня "будет обеспечение этого перемирия с помощью сильной украинской армии". "Никогда нельзя забывать, что первостепенная задача украинской армии - обеспечить соответствующее прекращение огня на своей территории. Вопрос о том, в какой степени мы подкрепляем это гарантиями безопасности как внутри, так и за пределами Украины, мы интенсивно обсуждаем в рамках коалиции желающих", - пояснил Мерц.

"В настоящее время у нас нет никаких оснований добиваться мандата от Бундестага. Я хочу, чтобы мы в рамках коалиции достигли соглашения о том, какой путь мы готовы выбрать, если это потребуется. Мы будем предельно прозрачны в этом вопросе. И прежде всего, есть один ответ. Мы хотим сделать все возможное, чтобы сохранить мир и свободу в Европе", - заключил канцлер ФРГ.

6 января Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже заявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.