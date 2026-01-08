В ООН обеспокоены числом жертв военной операции США в Венесуэле

По данным вице-президента Боливарианской Республики по вопросам гражданской безопасности, погибли не меньше 100 человек

ООН, 8 января. /ТАСС/. ООН обеспокоена числом жертв военной операции США в Венесуэле. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Подобные цифры, безусловно, вызывают беспокойство", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

7 января вице-президент Венесуэлы по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо заявил, что в результате вооруженной агрессии США погибли меньшей мере 100 человек.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.