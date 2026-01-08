Трамп осудил резолюцию о неприменении сил США в Венесуэле без санкции Конгресса

По словам американского президента, Республиканской партии "должно быть стыдно за сенаторов, которые вместе с демократами" проголосовали за продолжение работы над документом

ВАШИНГТОН, 8 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал не отвечающей конституции резолюцию законодателей с требованием не применять силу против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

По словам Трампа, Республиканской партии "должно быть стыдно за сенаторов, которые вместе с демократами" проголосовали за продолжение работы над совместной резолюцией с требованием к администрации не применять военную силу против Венесуэлы без одобрения высшего законодательного органа.

"Это голосование существенно подрывает самооборону и национальную безопасность США, а также создает помехи для президента как главнокомандующего", - отметил Трамп. По его словам, резолюция является "неконституционной и нарушает вторую статью конституции", в которой перечислены полномочия главы американского государства. "Несмотря на это, на следующей неделе в Сенате состоится более важное голосование по этому вопросу", - добавил Трамп, не пояснив, что конкретно он имеет в виду.