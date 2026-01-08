Дипслужба ЕС не смогла разъяснить, на какие 19 стран якобы нападала Россия

На поиски ответа у евродипломатов было пять недель

БРЮССЕЛЬ, 8 января. /ТАСС/. Дипслужба ЕС не смогла назвать 19 стран, на которые, по мнению ее шефа Каи Каллас, Россия якобы "нападала за последние 100 лет, причем на некоторые по 3-4 раза". Депутатский запрос об этом в европейскую Службу внешних действий направил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

В запросе, который депутат опубликовал в X, говорится: "Вы упомянули, что Россия напала на 19 стран за последние 100 лет. Я был бы благодарен, если бы вы смогли мне предоставить список этих 19 стран".

Ответ дипслужбы ЕС, датированный 7 января, Картайзер также выложил в X. В нем, в частности, говорится: "В течение последних 100 лет Россия - а до этого СССР - предпринимали неспровоцированные акты агрессии, включая вторжения и оккупацию против многих стран в Европе и за ее пределами. Упоминание об этом должно подчеркивать системный и продолжающийся характер этих актов агрессии".

В письме дипслужбы ЕС не просто не приводится полный список из 19 государств - там не упоминается ни одна страна, якобы атакованная Россией. Запрос в дипслужбу ЕС датирован 1 декабря, то есть на поиски ответа у евродипломатов было пять недель.

В ответе аппарата Каллас также содержится пояснение, что они осведомлены, что Российская Федерация существует как субъект международного права с 12 июня 1990 года. Там разъяснили, что Каллас также имела в виду действия СССР, правопреемницей которого является РФ.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский предложил Каллас персональный ликбез по истории России. "Дочь члена КПСС и видного деятеля Эстонской ССР, по наследству занявшаяся дипломатией, совершила сразу ряд крупных научных открытий в области военной истории", - отметил Мединский. Он иронично привел историю "нападений" России: в 1904 году на Японию в российском Порт-Артуре, в 1918 году на Англию в Мурманске, США - в Архангельске, Францию - в Одессе, Японию и США - во Владивостоке и Сибири, в 1941 году - "на беззащитную Германию в белоснежных полях под Москвой", и другие примеры. "Но так мы дойдем до изначальной агрессивности русских с их ударами по Батыю под Рязанью и по немцам на Чудском озере", - добавил он.