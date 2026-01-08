В США заявили, что выход на пик добычи нефти в Венесуэле может занять годы

Рост нефтедобычи в Боливарианской Республике на 50% может быть достигнут за год-полтора, отметил министр энергетики Соединенных Штатов Крис Райт

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Выход на пиковые показатели нефтедобычи в Венесуэле может занять многие годы, признал министр энергетики США Крис Райт.

"Пик (добычи нефти в Венесуэле - прим. ТАСС) был несколько десятилетий назад, так что выход на него займет годы", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Вместе с тем, по мнению Райта, рост нефтедобычи в Венесуэле на 50% может быть достигнут в ближайшие год-полтора. Он также заявил, что цену на венесуэльскую нефть будет диктовать рынок.

Рекордные значения нефтедобычи в Венесуэле составляли порядка 3,5 млн баррелей в день. В настоящее время эти показатели находятся на уровне 900 тыс. баррелей в день.

3 января глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что США атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Он назвал действия Вашингтона военной агрессией. В Венесуэле было введено чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп позднее подтвердил нанесение ударов и объявил о захвате и вывозе президента Венесуэлы Николаса Мадуро с супругой Силией Флорес из страны. Они были доставлены в США и помещены в следственный изолятор в Нью-Йорке.

Трамп заявил, что Соединенные Штаты возьмут на себя временное управление Венесуэлой. Кроме того, он выразил уверенность в том, что Вашингтон добьется от Каракаса компенсации для американских нефтяных компаний. Как пообещал хозяин Белого дома, эти фирмы выделят средства на восстановление нефтяной инфраструктуры республики.