Лидер СДПГ не исключил участия ФРГ в обеспечении гарантий безопасности Украины

Маттиас Мирш отметил, что сейчас ситуация "слишком абстрактна, чтобы принимать решение"

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. Лидер фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Маттиас Мирш не исключил военного участия Германии в обеспечении гарантий безопасности для Украины.

Он отметил, что сейчас ситуация "слишком абстрактна, чтобы принимать решение". "Я сам неоднократно заявлял в последние месяцы, что никогда не исключаю участия Германии в соглашениях по безопасности. Однако это всегда зависит от того, что это участие подразумевает", - сказал Мирш перед двухдневным заседанием фракции СДПГ в Берлине. Его слова приводит агентство DPA. Политик подчеркнул, что обсуждение второго шага не должно начинаться до первого. "Однако в целом мы готовы ко второму шагу", - резюмировал он.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи так называемой коалиции желающих в Париже заявил, что Германия готова внести свой вклад в усилия по соблюдению возможного перемирия на Украине и, в частности, разместить свои войска на прилегающей к ней территории НАТО.

Россия выступает против присутствия военнослужащих стран НАТО на Украине. На брифинге 17 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что позиция Москвы против размещения западных контингентов на Украине последовательна и хорошо известна. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что обеспечение гарантий безопасности Украины путем "иностранной военной интервенции на какую-то часть украинской территории" для России будет неприемлемым.