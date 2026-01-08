Эксперт Нэан: Макрон надеется на новый диалог с Путиным после обмена

Военкор, шеф-редактор International Reporters напомнила, что во Франции в застенках еще остаются граждане России

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Обмен заключенными является позитивным сигналом, после него президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на новый диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение ТАСС высказала работающая в Донбассе военкор из Франции, шеф-редактор International Reporters Кристель Нэан.

"Обмен [признанного в РФ иноагентом француза Лорана] Винатье на [российского баскетболиста Даниила] Касаткина - это, конечно, очень позитивный сигнал: видеть, что Франция и Россия, которые сейчас не разговаривают - уже три года не было звонков между Путиным и Макроном, - что, несмотря на очень жесткую ситуацию на международной арене, проходят такие <...> гуманитарные акции. По-моему, этот обмен - жест доброй воли Макрона, чтобы выйти на новый диалог с Владимиром Путиным", - отметила Нэан.

Она напомнила, что во Франции в застенках еще остаются граждане России. "К сожалению, есть еще во Франции люди, которые достойны таких обменов. Я напомню, что в конце прошлого года во Франции арестовали гуманитарщиков из ассоциации SOS Donbass. Это Анна Новикова, Венсан Перфетти, Вячеслав - вот эти три человека до сих пор сидят в тюрьме во Франции якобы за шпионаж и якобы за то, что они мешали политике Франции ради России", - добавила Нэан.

В конце ноября 2025 года французские СМИ сообщили о задержании двух представителей французской ассоциации SOS Donbass. Позже стало известно о задержании еще двух человек, один из которых был отпущен на свободу под судебный контроль. В прокуратуре Парижа сообщали ТАСС, что фигурантам данного расследования по разным статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Ассоциация SOS Donbass выступает в поддержку жителей Донбасса и Новороссии, пострадавших в ходе конфликта с Украиной, регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и выступает против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года.

Информационное агентство International Reporters, которое объединяет работающих в зоне СВО иностранных военкоров и журналистов, было создано выпускниками "Мастерской новых медиа" в 2023 году. С такой инициативой выступила Нэан, которая с 2016 года живет рядом с Донецком. Идею поддержал президент РФ Владимир Путин.

Как ранее сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, Касаткин, задержанный во Франции по запросу США, возвращен в Россию в обмен на осужденного в РФ Винатье. Касаткина в США подозревали в соучастии в деятельности хакерской сети, использующей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений. Винатье, являясь сотрудником швейцарской негосударственной некоммерческой организации, осуществлял сбор сведений военного и военно-технического характера, отмечали в ФСБ.