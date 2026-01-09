Иран рассчитывает на увеличение турпотока из России в 2026 году

Посол исламской республики в РФ Казем Джалали отметил, что Тегеран будет прилагать усилия для развития туристических связей между государствами

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Тегеран рассчитывает, что число российских туристов, приезжающих в Иран, значительно увеличится в наступившем 2026 году. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали.

"Мы обязательно будем прилагать усилия, направленные на развитие туристических связей между двумя странами. Учитывая нынешний уровень взаимодействия в этой области, мы стараемся и надеемся, что число туристов, приезжающих в Иран из России, значительно увеличится", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.