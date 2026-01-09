В КНР назвали неразумными требования США об участии в переговорах по ЯО

Ядерная мощь Китая несопоставима с арсеналом Соединенных Штатов, отметил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй

ВАШИНГТОН, 9 января. /ТАСС/. Требования американской стороны относительно участия Китая в консультациях по сокращению ядерных арсеналов неразумны и оторваны от реальности. Об этом заявил 8 января ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя высказывания американского лидера Дональда Трампа о том, что Китай, по его мнению, должен быть включен, наряду с Россией и США, в потенциальные будущие договоренности о контроле над ядерными вооружениями.

"Мы приняли к сведению сообщения об этом, - отметил Лю Пэнъюй, говоря об упомянутых заявлениях президента США. - Страна, располагающая крупнейшим в мире ядерным арсеналом, должна добросовестно выполнять свои особые и первоочередные обязательства по ядерному разоружению, обеспечить значительное сокращение своего ядерного арсенала и создать условия для окончательной реализации полного и всеобъемлющего ядерного разоружения". "Ядерная мощь Китая ни в какой степени не сопоставима с мощью США, - подчеркнул он. - Наша политика в ядерной сфере и стратегическая ситуация полностью отличаются. Требовать от Китая присоединиться к переговорам США и России по ядерному разоружению неразумно и нереалистично".

"Китай придерживается политики неприменения первым ядерного оружия и ядерной стратегии, сфокусированной на самообороне, - добавил представитель посольства. - Китай всегда поддерживает свои ядерные силы на минимальном уровне, необходимом для национальной безопасности, и никогда не участвует в гонках вооружений с кем-либо. Китайская ядерная мощь и ядерная политика способствует миру во всем мире".

Трамп в интервью газете The New York Times, опубликованном ранее 8 января, отметил, что не обеспокоен скорым истечением срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он допустил, что будет заключено "соглашение получше". Трамп добавил, что, по его мнению, в любую будущую сделку должен быть включен Китай. "Вероятно, также нужно будет привлечь еще пару других игроков", - отметил он.