Посол Ирана: Запад не должен вмешиваться в политику прикаспийских государств

Они стремятся к самостоятельному решению региональных вопросов, указал Казем Джалали

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Страны Запады не должны пытаться вмешаться в политику прикаспийских государств, стремящихся к самостоятельному решению региональных вопросов. Об этом в интервью ТАСС по итогам года заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Исламская Республика Иран всегда подчеркивала необходимость сохранения рамок сотрудничества исключительно между пятью странами, - сказал он. - Подход Тегерана, как и подход Москвы, основан на принципе, согласно которому безопасность и управление ресурсами Каспийского моря должны осуществляться прикаспийскими государствами без вмешательства со стороны внерегиональных и иностранных держав".

По словам Джалали, пять прикаспийских государств реализуют несколько направлений сотрудничества для решения этой проблемы: укрепление региональных институтов сотрудничества - таких как периодические встречи министров иностранных дел и саммиты прикаспийских прибрежных государств с целью координации действий в области безопасности, охраны окружающей среды и экономики.

"Разработка общих правовых рамок - на основе "Конвенции о правовом статусе Каспийского моря", подписанной в 2018 году, для предотвращения военного присутствия в море государств, не являющихся прикаспийскими", - добавил посол.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана" указал на намерение стран Запада разорвать каспийскую "пятерку" (Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан, Туркмения), чтобы диктовать в регионе свои решения.

Полный текст интервью будет опубликован в 12:30 мск.