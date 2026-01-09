WSJ: береговая охрана США захватила нефтяной танкер Olina

Операция проходила возле острова Тринидад, передает газета

Редакция сайта ТАСС

© REUTERS/ Norlys Perez, архив

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Береговая охрана США взяла под контроль очередной нефтяной танкер Olina, ставший пятым судном, захваченным Вашингтоном. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Операция проходила возле острова Тринидад (Республика Тринидад и Тобаго). По данным агентства Reuters, танкер ранее осуществлял рейсы в Венесуэлу под флагом Восточного Тимора.