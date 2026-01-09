Госдеп заявил, что Каракас сотрудничает с Вашингтоном

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что США рассчитывают дальше реализовать три этапа своего плана в отношении Венесуэлы

НЬЮ-ЙОРК, 9 января. /ТАСС/. Власти в Каракасе сотрудничают с американской администрацией, и в этом взаимодействии есть прогресс. Об этом заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготт.

Выступая в прямом эфире телекомпании Fox News, он напомнил, что американский президент Дональд Трамп и госсекретарь Марко Рубио уже несколько раз комментировали ситуацию вокруг Венесуэлы после захвата президента этой страны Николаса Мадуро. "Он (Трамп - прим. ТАСС) обозначил тот факт, что мы видим сотрудничество со стороны находящихся там (в Каракасе - прим. ТАСС) переходных властей. <...> Так что мы видим тут прогресс, как сказали [ранее] президент и госсекретарь", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, США рассчитывают дальше реализовать три этапа своего плана в отношении Венесуэлы. "Первый - обеспечение стабильности Венесуэлы, второй - восстановление [ее энергетической отрасли], и речь идет, к примеру, о приходе [на этот рынок] западных компаний, когда дело касается нефти. Третий - переход [к новым властям]. Возможен перехлест этих этапов", - пояснил дипломат.

Пиготт также утверждал, что "враждебно настроенные [по отношению к США] страны использовали Венесуэлу как плацдарм" для закрепления в Западном полушарии. "Президент [Трамп] и госсекретарь [Рубио] очень ясно дали понять: мы не позволим, чтобы наше полушарие, наш дом использовались как прибежище наркотеррористами или враждебно настроенными странами, чтобы угрожать Соединенным Штатам", - сказал представитель Госдепартамента.