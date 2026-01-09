В Совбезе Ирана заявили, что бунтовщики провоцируют гражданскую войну
Редакция сайта ТАСС
19:26
ДУБАЙ, 9 января. /ТАСС/. Участники вооруженных погромов в Иране хотят спровоцировать гражданское противостояние, которое может привести к иностранному вмешательству. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани.
"Они стремятся к гражданской войне, чтобы создать условия для иностранного вторжения", - сказал он в эфире иранской гостелерадиокомпании. "Террористы и группировки будут подвергнуты самому суровому наказанию", - заверил Лариджани.