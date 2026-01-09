ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Статья

Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

Выступления протестующих начались 29 декабря на фоне сильного падения курса национальной валюты
Редакция сайта ТАСС
19:04
© UGC via AP

В Иране из-за сильного падения курса национальной валюты 29 декабря начались протестные выступления торговцев. Протестующие призывали предпринимателей закрывать магазины и присоединяться к движению. Позже, 30 декабря, к протестующим присоединились студенты университетов Тегерана.

ТАСС собрал главную информацию о протестах в Иране.

  • Группа протестующих 1 января сожгла в городе Хамадан Коран вместе с другими религиозными книгами, другие напали на мечеть, передает агентство Tasnim.
  • Силы правопорядка в городе Керманшах обнаружили убежище зачинщиков беспорядков с тайником, полным самодельного оружия, сообщило Tasnim.
  • Семнадцатилетний подросток и один из бунтовщиков погибли 2 января в ходе беспорядков в городе Кум.
  • Неизвестные в провинции Илам 3 января вышли на улицы с огнестрельным оружием.
  • У зачинщиков беспорядков в городе Шуштар изъяли огнестрельное и холодное оружие.
  • В столкновениях с протестующими в провинции Илам 3 января погиб ветеран КСИР.
  • Полиция 4 января задержала членов диверсионной группировки, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.
  • В Малекшахи из-за столкновения с вооруженными бунтовщиками 6 января погиб офицер иранской полиции.
  • При нападении погромщиков на полицию в городе Лордеган 7 января погибли по меньшей мере 2 человека и 30 получили ранения.
  • Шесть человек погибли 8 января из-за беспорядков в городе Хамадан.
  • Агентство Tasnim 8 января сообщило о гибели двух сотрудников КСИР во время столкновений с бунтовщиками.
  • Двое сотрудников правоохранительных органов погибли от рук бунтовщиков в ходе массовых беспорядков в городе Кум 8 января.
  • Группа неизвестных 8 января напала на два гражданских автобуса в городе Мешхед, выгнала оттуда пассажиров и подожгла машины.
  • Из-за агрессивных действий участников беспорядков 9 января погибли прокурор города Эсферайен и сотрудники правоохранительных органов.
  • В Тегеране во время беспорядков сожгли 25 мечетей.
  • В нескольких городах Ирана прошли шествия в осуждение массовых беспорядков.
  • Участники беспорядков 9 января убили нескольких сотрудников полиции в ходе ночных протестов в Тегеране.
  • Несовершеннолетняя девочка погибла 9 января из-за агрессивных действий вооруженных бунтовщиков в городе Керманшах.
  • Полиция провинции Лорестан задержала семерых вооруженных участников беспорядков 8 января.
  • Погромщики убивают мирных граждан из огнестрельного оружия, наносят им ножевые ранения и используют самодельные гранаты, заявили в полиции республики.
  • Вооруженные погромщики стреляют по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий для наведения паники.

Реакция властей республики

  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил главе МВД выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.
  • Полиция республики пригрозила зачинщикам беспорядков ответными мерами.
  • Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил внешних врагов в разжигании протестов в стране.
  • Глава полиции республики Ахмад Реза Радан объявил, что правоохранительные органы республики будут решительно действовать против зачинщиков беспорядков.
  • Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников акций протеста.
  • Иранская молодежь должна сохранять единство перед лицом любых угроз, заявил Хаменеи.
  • В беспорядках в Иране заинтересованы США, протестующие действуют в соответствии с желаниями Трампа, высказался Хаменеи.
  • Хаменеи утверждает, что протестующие в республике действуют по указке из-за рубежа.
  • Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил Израиль и США в организации протестов в стране.
  • Глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать протестующих максимально строго.
  • Министерство разведки Ирана попросило граждан республики сообщать о всех преступлениях, совершенных участниками массовых беспорядков.
  • КСИР квалифицировал действия участников уличных беспорядков в Иране как террористические акты и предупредил организаторов о праве народа на возмездие.
  • Прокурор Тегерана Али Салехи пригрозил смертной казнью участникам погромов в Иране.
  • Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.
  • Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин сообщил, что во время беспорядков погибли 11 человек.

Заявления Вашингтона

  • Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать помощь мирным демонстрантам в республике, если их продолжат убивать.
  • Трамп пригрозил Ирану ударом в случае жертв среди протестующих в исламской республике.
  • Соединенные Штаты поддерживают участников мирных протестов в Иране, объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ответ Ирана на заявления США

  • Вмешательство США во внутренние дела Ирана равносильно дестабилизации всего Ближнего Востока и приведет к сокрушению всех интересов Вашингтона в регионе, отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани.
  • Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал "отсечь" руку любого, кто попытается вмешаться во внутренние дела республики.
  • Иран не потерпит никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
  • Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани приравнял заявления Трампа к подстрекательству к насилию в исламской республике.
  • Совет по обороне Ирана пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес страны.
  • Хаменеи призвал Трампа заняться внутренними делами США, а не лезть в дела Ирана.
  • Хаменеи предрек Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.
  • Шамсольваезин назвал беспорядки очередным этапом войны Израиля и США против республики.

Реакция в мире

  • Посольство РФ в Иране призвало российских граждан проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности на фоне протестов в исламской республике.
  • Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Иран на 9 января.
  • Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил озабоченность в связи с насилием в ходе протестов в Иране.
 
