Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране
Редакция сайта ТАСС
19:04
В Иране из-за сильного падения курса национальной валюты 29 декабря начались протестные выступления торговцев. Протестующие призывали предпринимателей закрывать магазины и присоединяться к движению. Позже, 30 декабря, к протестующим присоединились студенты университетов Тегерана.
ТАСС собрал главную информацию о протестах в Иране.
- Группа протестующих 1 января сожгла в городе Хамадан Коран вместе с другими религиозными книгами, другие напали на мечеть, передает агентство Tasnim.
- Силы правопорядка в городе Керманшах обнаружили убежище зачинщиков беспорядков с тайником, полным самодельного оружия, сообщило Tasnim.
- Семнадцатилетний подросток и один из бунтовщиков погибли 2 января в ходе беспорядков в городе Кум.
- Неизвестные в провинции Илам 3 января вышли на улицы с огнестрельным оружием.
- У зачинщиков беспорядков в городе Шуштар изъяли огнестрельное и холодное оружие.
- В столкновениях с протестующими в провинции Илам 3 января погиб ветеран КСИР.
- Полиция 4 января задержала членов диверсионной группировки, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.
- В Малекшахи из-за столкновения с вооруженными бунтовщиками 6 января погиб офицер иранской полиции.
- При нападении погромщиков на полицию в городе Лордеган 7 января погибли по меньшей мере 2 человека и 30 получили ранения.
- Шесть человек погибли 8 января из-за беспорядков в городе Хамадан.
- Агентство Tasnim 8 января сообщило о гибели двух сотрудников КСИР во время столкновений с бунтовщиками.
- Двое сотрудников правоохранительных органов погибли от рук бунтовщиков в ходе массовых беспорядков в городе Кум 8 января.
- Группа неизвестных 8 января напала на два гражданских автобуса в городе Мешхед, выгнала оттуда пассажиров и подожгла машины.
- Из-за агрессивных действий участников беспорядков 9 января погибли прокурор города Эсферайен и сотрудники правоохранительных органов.
- В Тегеране во время беспорядков сожгли 25 мечетей.
- В нескольких городах Ирана прошли шествия в осуждение массовых беспорядков.
- Участники беспорядков 9 января убили нескольких сотрудников полиции в ходе ночных протестов в Тегеране.
- Несовершеннолетняя девочка погибла 9 января из-за агрессивных действий вооруженных бунтовщиков в городе Керманшах.
- Полиция провинции Лорестан задержала семерых вооруженных участников беспорядков 8 января.
- Погромщики убивают мирных граждан из огнестрельного оружия, наносят им ножевые ранения и используют самодельные гранаты, заявили в полиции республики.
- Вооруженные погромщики стреляют по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий для наведения паники.
Реакция властей республики
- Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил главе МВД выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.
- Полиция республики пригрозила зачинщикам беспорядков ответными мерами.
- Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил внешних врагов в разжигании протестов в стране.
- Глава полиции республики Ахмад Реза Радан объявил, что правоохранительные органы республики будут решительно действовать против зачинщиков беспорядков.
- Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников акций протеста.
- Иранская молодежь должна сохранять единство перед лицом любых угроз, заявил Хаменеи.
- В беспорядках в Иране заинтересованы США, протестующие действуют в соответствии с желаниями Трампа, высказался Хаменеи.
- Хаменеи утверждает, что протестующие в республике действуют по указке из-за рубежа.
- Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил Израиль и США в организации протестов в стране.
- Глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать протестующих максимально строго.
- Министерство разведки Ирана попросило граждан республики сообщать о всех преступлениях, совершенных участниками массовых беспорядков.
- КСИР квалифицировал действия участников уличных беспорядков в Иране как террористические акты и предупредил организаторов о праве народа на возмездие.
- Прокурор Тегерана Али Салехи пригрозил смертной казнью участникам погромов в Иране.
- Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.
- Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин сообщил, что во время беспорядков погибли 11 человек.
Заявления Вашингтона
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать помощь мирным демонстрантам в республике, если их продолжат убивать.
- Трамп пригрозил Ирану ударом в случае жертв среди протестующих в исламской республике.
- Соединенные Штаты поддерживают участников мирных протестов в Иране, объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Ответ Ирана на заявления США
- Вмешательство США во внутренние дела Ирана равносильно дестабилизации всего Ближнего Востока и приведет к сокрушению всех интересов Вашингтона в регионе, отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани.
- Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал "отсечь" руку любого, кто попытается вмешаться во внутренние дела республики.
- Иран не потерпит никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.
- Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани приравнял заявления Трампа к подстрекательству к насилию в исламской республике.
- Совет по обороне Ирана пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес страны.
- Хаменеи призвал Трампа заняться внутренними делами США, а не лезть в дела Ирана.
- Хаменеи предрек Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.
- Шамсольваезин назвал беспорядки очередным этапом войны Израиля и США против республики.
Реакция в мире
- Посольство РФ в Иране призвало российских граждан проявлять бдительность и соблюдать меры безопасности на фоне протестов в исламской республике.
- Авиакомпания Flydubai отменила все рейсы в Иран на 9 января.
- Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил озабоченность в связи с насилием в ходе протестов в Иране.