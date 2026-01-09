Статья

Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

Выступления протестующих начались 29 декабря на фоне сильного падения курса национальной валюты

Редакция сайта ТАСС

© UGC via AP

В Иране из-за сильного падения курса национальной валюты 29 декабря начались протестные выступления торговцев. Протестующие призывали предпринимателей закрывать магазины и присоединяться к движению. Позже, 30 декабря, к протестующим присоединились студенты университетов Тегерана.

ТАСС собрал главную информацию о протестах в Иране.

Группа протестующих 1 января сожгла в городе Хамадан Коран вместе с другими религиозными книгами, другие напали на мечеть, передает агентство Tasnim.

Силы правопорядка в городе Керманшах обнаружили убежище зачинщиков беспорядков с тайником, полным самодельного оружия, сообщило Tasnim.

Семнадцатилетний подросток и один из бунтовщиков погибли 2 января в ходе беспорядков в городе Кум.

Неизвестные в провинции Илам 3 января вышли на улицы с огнестрельным оружием.

У зачинщиков беспорядков в городе Шуштар изъяли огнестрельное и холодное оружие.

В столкновениях с протестующими в провинции Илам 3 января погиб ветеран КСИР.

Полиция 4 января задержала членов диверсионной группировки, которые планировали нападения на военные и правительственные объекты.

В Малекшахи из-за столкновения с вооруженными бунтовщиками 6 января погиб офицер иранской полиции.

При нападении погромщиков на полицию в городе Лордеган 7 января погибли по меньшей мере 2 человека и 30 получили ранения.

Шесть человек погибли 8 января из-за беспорядков в городе Хамадан.

Агентство Tasnim 8 января сообщило о гибели двух сотрудников КСИР во время столкновений с бунтовщиками.

Двое сотрудников правоохранительных органов погибли от рук бунтовщиков в ходе массовых беспорядков в городе Кум 8 января.

Группа неизвестных 8 января напала на два гражданских автобуса в городе Мешхед, выгнала оттуда пассажиров и подожгла машины.

Из-за агрессивных действий участников беспорядков 9 января погибли прокурор города Эсферайен и сотрудники правоохранительных органов.

В Тегеране во время беспорядков сожгли 25 мечетей.

В нескольких городах Ирана прошли шествия в осуждение массовых беспорядков.

Участники беспорядков 9 января убили нескольких сотрудников полиции в ходе ночных протестов в Тегеране.

Несовершеннолетняя девочка погибла 9 января из-за агрессивных действий вооруженных бунтовщиков в городе Керманшах.

Полиция провинции Лорестан задержала семерых вооруженных участников беспорядков 8 января.

Погромщики убивают мирных граждан из огнестрельного оружия, наносят им ножевые ранения и используют самодельные гранаты, заявили в полиции республики.

Вооруженные погромщики стреляют по мирным жителям и участникам беспорядков с верхних этажей зданий для наведения паники.

Реакция властей республики

Президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил главе МВД выстроить диалог с протестующими, а также анонсировал реформы в банковской и финансовой системах страны.

Полиция республики пригрозила зачинщикам беспорядков ответными мерами.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи обвинил внешних врагов в разжигании протестов в стране.

Глава полиции республики Ахмад Реза Радан объявил, что правоохранительные органы республики будут решительно действовать против зачинщиков беспорядков.

Пезешкиан призвал сотрудников силовых структур к максимальной сдержанности в отношении участников акций протеста.

Иранская молодежь должна сохранять единство перед лицом любых угроз, заявил Хаменеи.

В беспорядках в Иране заинтересованы США, протестующие действуют в соответствии с желаниями Трампа, высказался Хаменеи.

Хаменеи утверждает, что протестующие в республике действуют по указке из-за рубежа.

Высший совет национальной безопасности Ирана обвинил Израиль и США в организации протестов в стране.

Глава судебной власти исламской республики Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать протестующих максимально строго.

Министерство разведки Ирана попросило граждан республики сообщать о всех преступлениях, совершенных участниками массовых беспорядков.

КСИР квалифицировал действия участников уличных беспорядков в Иране как террористические акты и предупредил организаторов о праве народа на возмездие.

Прокурор Тегерана Али Салехи пригрозил смертной казнью участникам погромов в Иране.

Министерство связи и информационных технологий Ирана заявило, что принимает меры по возобновлению работы интернет-сервисов, доступ к которым был ограничен по решению органов безопасности.

Член совета по информационным технологиям при правительстве исламской республики Машалла Шамсольваезин сообщил, что во время беспорядков погибли 11 человек.

Заявления Вашингтона

Президент США Дональд Трамп заявил, что США готовы оказать помощь мирным демонстрантам в республике, если их продолжат убивать.

Трамп пригрозил Ирану ударом в случае жертв среди протестующих в исламской республике.

Соединенные Штаты поддерживают участников мирных протестов в Иране, объявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Ответ Ирана на заявления США

Вмешательство США во внутренние дела Ирана равносильно дестабилизации всего Ближнего Востока и приведет к сокрушению всех интересов Вашингтона в регионе, отметил секретарь Высшего совета национальной безопасности республики Али Лариджани.

Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани пообещал "отсечь" руку любого, кто попытается вмешаться во внутренние дела республики.

Иран не потерпит никакого вмешательства со стороны третьих стран при решении проблем внутри страны, заявил представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи.

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани приравнял заявления Трампа к подстрекательству к насилию в исламской республике.

Совет по обороне Ирана пригрозил жестким ответом на продолжение угроз в адрес страны.

Хаменеи призвал Трампа заняться внутренними делами США, а не лезть в дела Ирана.

Хаменеи предрек Трампу судьбу свергнутых тиранов прошлого, среди которых назвал последнего иранского шаха Мохаммада Резу Пехлеви.

Шамсольваезин назвал беспорядки очередным этапом войны Израиля и США против республики.

Реакция в мире