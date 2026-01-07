Fars: на юго-западе Ирана при нападении на полицию погибли два человека

Еще 30 пострадали, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

© Iurii Bagrov/ Shutterstock/ FOTODOM, архив

ТЕГЕРАН, 7 января. /ТАСС/. По меньшей мере 2 человека погибли и около 30 получили ранения при нападении погромщиков на полицию в городе Лордеган провинции Чехармехаль и Бахтиария на юго-западе Ирана. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, в ходе беспорядков в среду протестующие начали забрасывать полицейских камнями, но также была группа вооруженных людей, которая открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Отмечается, что во время столкновений был нанесен ущерб нескольким административным зданиям, включая здание районной администрации.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.

В воскресенье глава полиции Ирана заявил, что правоохранительные органы отныне будут действовать решительно против зачинщиков беспорядков и предпринимать действия по их выявлению и задержанию.