Tasnim: в Иране в ходе беспорядков погибли два сотрудника КСИР

В то же время в городе Казвине, как сообщает агентство, неизвестные совершили жестокое нападение на безоружного сотрудника сил безопасности

ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Двое военнослужащих Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) погибли от рук бунтовщиков в городе Керманшахе на западе страны. Об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, Мохсен Джамали и Мохаммад Шейдаи погибли во время столкновений "с сепаратистскими элементами".

В то же время на севере Ирана, в городе Казвине, как сообщает агентство, неизвестные совершили жестокое нападение на безоружного сотрудника сил безопасности. Этот человек, не имея при себе ни холодного, ни огнестрельного оружия, лишь призывал присутствующих на улице выражать свои протесты без оскорблений, отмечает Tasnim.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.

4 января глава полиции Ирана заявил, что правоохранительные органы отныне будут действовать решительно против зачинщиков беспорядков и предпринимать действия по их выявлению и задержанию.