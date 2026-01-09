"Евротройка" заявила о якобы убийстве демонстрантов в Иране

Лидеры Великобритании, Германии и Франции призвали власти исламской республики к "сдержанности"

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 9 января. /ТАСС/. Лидеры стран "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) заявили, что осуждают якобы имевшие место случаи убийства демонстрантов в Иране и призвали власти этой страны к сдержанности. Соответствующее коммюнике распространила пресс-служба Елисейского дворца.

"Мы глубоко обеспокоены сообщениями о насилии со стороны иранских сил безопасности и решительно осуждаем убийство демонстрантов", - говорится в заявлении. При этом не уточняется, когда и где произошли смертельные случаи.

На этом фоне президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвали Тегеран "проявлять сдержанность, воздерживаться от насилия" и "уважать основные права иранских граждан" в том, что касается свободы выражения мнений и проведения мирных демонстраций.