Фидан: США не предлагали Турции принять Мадуро
Редакция сайта ТАСС
19:50
СТАМБУЛ, 9 января. /ТАСС/. США перед похищением президента Венесуэлы Николаса Мадуро не предлагали Турции принять его у себя. Об этом сообщил глава МИД республики Хакан Фидан в эфире телеканала TRT Haber.
Ранее газета The New York Times сообщила, что американские власти 23 декабря предложили Мадуро покинуть страну и выехать в Турцию, но венесуэльский лидер "гневно отверг этот план". Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что Анкара не получала такого предложения от Вашингтона.
"Американцы сказали Мадуро: "Ты можешь уехать, куда хочешь". Нам не предлагали принять Мадуро в Турции. Но Мадуро получил предложения о выезде в другие страны, мы о них знаем", - отметил Фидан.