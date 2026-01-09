Трамп: никто не знает, что будет с Кубой после операции в Венесуэле

Дела у страны "идут очень плохо", считает американский президент

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что никто не может знать, что именно произойдет с Кубой после спецоперации США в Венесуэле.

"Куба в плохом состоянии. Куба полагалась на Венесуэлу в плане нефти и денег, и никто на самом деле не знает, что теперь будет с Кубой. У них дела идут очень плохо", - сказал глава американской администрации 9 января на встрече с топ-менеджерами крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Президент США добавил, что у Кубы, в отличие от Венесуэлы, нет собственной нефти и других энергоресурсов.