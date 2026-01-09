Британия выделила £200 млн на подготовку к размещению войск на Украине

Министерство обороны королевства заявило, что финансирование этих усилий должно продемонстрировать что Лондон намерен возглавить многонациональные силы для Украины

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Правительство Соединенного Королевства выделило £200 млн ($268 млн) на подготовку к возможному размещению британских войск на Украине после прекращения огня. Об этом министр обороны Великобритании Джон Хили объявил во время визита в Киев.

"Министр обороны сегодня (9 января - прим. ТАСС) подтвердил, что на этот год выделено 200 млн фунтов, которые будут целевым образом направлены на финансирование подготовки к возможному развертыванию многонациональных сил для Украины", - говорится в коммюнике, распространенным британским МО. Отмечается, что средства пойдут на "модернизацию автомобилей, систем связи, внедрение новых средств противодействия беспилотникам, а также на дополнительное оборудование для защиты личного состава с целью обеспечить готовность войск к развертыванию в случае необходимости".

В ведомстве подчеркнули, что средства выделяются из основного бюджета Минобороны, а само финансирование этих усилий должно продемонстрировать "союзникам и противникам Великобритании", что Лондон намерен возглавить многонациональные силы для Украины.

8 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что размещение на Украине воинских подразделений, военных объектов и иной инфраструктуры Запада будет рассматриваться как интервенция, несущая прямую угрозу безопасности, они станут законными целями ВС РФ.

Во время поездки в Киев Хили также заявил о том, что Великобритания начнет в этом месяце производство перехватывающих беспилотников для системы противовоздушной обороны Украины в рамках проекта под названием Octopus. Расходы на их производство, заметили в британском ведомстве, составляют всего 10% от стоимости тех атакующих беспилотников, для перехвата которых они используются.