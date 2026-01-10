Президент Колумбии раскрыл цель своего визита в США

Густаво Петро отметил, что намерен "остановить мировую войну"

Редакция сайта ТАСС

Президент Колумбии Густаво Петро © Franklin Jacome/ Getty Images

ТАСС, 10 января. Цель визита президента Колумбии Густаво Петро в Вашингтон и его встречи с президентом США Дональдом Трампом - "остановить мировую войну". Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

7 января Трамп и Петро провели телефонный разговор, в ходе которого они обсудили борьбу Боготы с наркотрафиком, а также ситуацию в Венесуэле. На вопрос репортера CBS о том, какова цель посещения Белого дома колумбийским лидером, он ответил: "Остановить мировую войну".

Петро также рассказал, что в ходе разговора Трамп "позволил ему говорить 40 из 55 минут". Президент Колумбии отметил, что стороны говорили о Венесуэле по инициативе самого Петро, при этом американский лидер "не упоминал Венесуэлу" в разговоре. "Он не упоминал ничего конкретного, мы больше говорили о процедуре восстановления коммуникации", - сказал колумбийский лидер. "Это означает, что, возможно, эти вопросы будут обсуждаться исключительно при личной встрече, и это приемлемо для меня", - сказал Петро на уточняющий вопрос репортера.

После телефонного разговора глав двух государств Трамп объявил, что Петро посетит Вашингтон в начале февраля.