В Иране сообщили о гибели еще 15 правоохранителей от рук бунтовщиков

По данным агентства Tasnimи, 6 сотрудников службы безопасности погибли в провинции Фарс, еще 120 правоохранителей получили ранения

Редакция сайта ТАСС

© UGC via AP

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Число сотрудников правоохранительных органов, убитых вооруженными погромщиками в различных провинциях Ирана, увеличилось на 15. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на данные властей.

По их информации, 6 сотрудников службы безопасности погибли в провинции Фарс, еще 120 правоохранителей получили ранения. В провинции Кум два полицейских были убиты мятежниками, которые "нанесли им до 40 ножевых ранений". В городе Мешхед на северо-востоке страны жертвами бунтовщиков стали семь представителей силовых структур.