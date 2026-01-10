Bloomberg: позиция США по Венесуэле и Гренландии заставила Канаду бояться за себя

По данным агентства, политика Вашингтона вызывает беспокойство у лидеров во всем мире, но у Оттавы есть особые причины переживать

НЬЮ-ЙОРК, 10 января. /ТАСС/. Военная операция США в Венесуэле и заявления американского лидера Дональда Трампа о планах присоединить Гренландию заставили Канаду опасаться, что она станет следующей целью Вашингтона. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как отмечается, до недавнего времени Канада полагала, что Трамп слишком занят внутренней и торговой политикой и потому утратил интерес к идее превращения соседней страны в 51-й американский штат. Захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро и активизация риторики об установлении контроля Вашингтона над Гренландией потрясли Канаду и заставили ее жителей всерьез воспринять комментарии Трампа о вхождении их страны в состав США, указывает агентство.

Политика Вашингтона вызывает беспокойство у лидеров во всем мире, но у Оттавы есть особые причины переживать, полагает Bloomberg. В случае с Гренландией Вашингтон демонстрирует готовность применить военную силу ради контроля над территорией, которая "входит в НАТО, является демократической и стратегически важной в борьбе за влияние в Арктике", к Канаде также применимы все эти характеристики, отмечает издание.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого срока он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать, пригрозив Копенгагену торговыми пошлинами в случае отказа. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергает эти притязания, подчеркивая, что остров - часть королевства.

Кроме того, Трамп ранее призывал Канаду войти в состав США, стать 51-м штатом. Предыдущего премьера Канады Джастина Трюдо нынешний глава американской администрации называл губернатором. Канадские власти ранее неоднократно отвергали возможность присоединения к США.