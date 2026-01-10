Орбан: финансировать Украину - значит бросать деньги в бездонную бочку

Премьер-министр Венгрии отметил, что для этого стране пришлось бы отказаться от многих социальных программ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Vladimir Voronin

БУДАПЕШТ, 10 января. /ТАСС/. Финансировать Украину - все равно что бросать деньги в бездонную бочку, поощряя вдобавок коррупцию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в Будапеште на съезде правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", который транслировался национальными телекомпаниями.

Он напомнил, что украинцы обратились к странам Запада с просьбой предоставить им в ближайшие 10 лет $800 млрд на восстановление. "И это не включает расходы на обеспечение их безопасности, которые будут представлены отдельно", - возмутился глава правительства. По его словам, в связи с этим руководство Евросоюза уже уведомило Венгрию о планах перехода "на военную экономику" в целях поддержки Украины.

"Но отправлять деньги на Украину - это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию. Если кому-то хочется, то пусть воруют, но не у нас. Рано или поздно Брюсселю тоже придется посмотреть правде в глаза и согласиться, что Украина делает нас не сильнее, а слабее", - сказал Орбан.

Он подтвердил, что его правительство не будет финансировать Украину, поскольку для этого Венгрии пришлось бы отказаться от многих социальных программ, в том числе повышения минимальной зарплаты, выплат 14-й пенсии, поддержки молодых семей.

О военных планах ЕС

"Военная экономика - не шутка, не ребячество, ее законы безжалостны. Брюссель хочет начать войну, не имея для этого денег. Украинцы никогда не вернут кредит", - сказал Орбан.

Он предупредил, что Брюссель хочет заставить европейцев субсидировать Украину за счет своей экономики, тем самым "разрушая будущее их собственных детей".

Не намерена Венгрия поддерживать и военные планы Евросоюза, где, по словам Орбана, "до сих пор есть политики, которые не считают себя проигравшими [в конфликте на Украине] и готовы направить туда свои войска". По его мнению, нынешняя политика ЕС - это "тупик с односторонним движением, из которого невозможно будет выбраться". "Любой, у кого еще осталось хоть немного здравого смысла, не будет присоединяться к этой политике", - подчеркнул премьер.

Выступая на съезде, он также подтвердил, что в случае победы ФИДЕС на парламентских выборах его правительство продолжит защищать традиционные консервативные ценности и будет вести решительную борьбу с нелегальной миграцией, несмотря на разногласия с ЕС. "Перед нами два пути. Один - это путь мира, по которому мы идем. Второй - это брюссельский путь войны", - сказал Орбан, обращаясь к делегатам форума.

Он был избран кандидатом партии на пост главы правительства на выборах, которые должны состояться в Венгрии в первой половине апреля. ФИДЕС ведет борьбу с оппозиционной партией "Тиса", возглавляемой бывшим правительственным чиновником Петером Мадьяром.