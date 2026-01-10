Sky: в Лондоне протестующие заменили флаг на балконе здания посольства Ирана

По сведениям телеканала, неизвестный установил дореволюционный флаг республики

ЛОНДОН, 10 января. /ТАСС/. Неизвестный мужчина забрался на балкон здания посольства Исламской Республики Иран в Лондоне и заменил флаг страны на дореволюционный в ходе акции протеста у дипмиссии. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что сотрудники полиции бездействовали, пока мужчина, проникший на территорию посольства, срывал флаг Ирана. В Скотленд-Ярде подтвердили факт инцидента. "Мы осведомлены о протесте, который проходит рядом с иранским посольством и на котором был замечен протестующий, взобравшийся на балкон здания. Сотрудники полиции присутствуют на месте. Дополнительное число сотрудников было развернуто для предотвращения беспорядков", - сказано в заявлении.