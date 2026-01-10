Президент Ирана обвинил США в подстрекательстве бунтовщиков

Масуд Пезешкиан указал на то, что американское правительство "ударило по дипломатии и диалогу, совершило преступления против человечности и нарушило все международные нормы и правила"

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. США подстрекают участников беспорядков в Иране к дестабилизации ситуации в стране, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан.

"Весь мир наблюдал, как правительство США, в то время как мы сидели за столом переговоров, ударило по дипломатии и диалогу, совершило преступления против человечности и нарушило все международные нормы и правила, а теперь, полагая, что Исламская Республика Иран похожа на некоторые другие страны, предпринимает те же действия другим путем, подстрекая некоторых к созданию беспорядков и хаоса, в то время как народ Ирана будет крепче, чем когда-либо, поддерживать свою страну и государственный строй", - приводит слова Пезешкиана агентство Tasnim.