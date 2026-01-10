ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Власти Ирана призывают граждан выйти на акцию протеста против беспорядков

Демонстрация пройдет 12 января в Тегеране
Редакция сайта ТАСС
17:48

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Иранские власти обратились к гражданам с призывом принять 12 января участие в демонстрации в знак протеста против беспорядков. Соответствующее заявление совета координации исламского развития опубликовало гостелерадио республики.

"Совет координации исламского развития приглашает людей со всей страны принять участие в народном собрании, чтобы осудить террористические действия агентов США и Израиля", - говорится в тексте.

По информации гостелерадио, демонстрация начнется 12 января в Тегеране на площади Энгелаб в 14:00 по местному времени (13:30 мск). 

