Власти Ирана призывают граждан выйти на акцию протеста против беспорядков

Демонстрация пройдет 12 января в Тегеране

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 10 января. /ТАСС/. Иранские власти обратились к гражданам с призывом принять 12 января участие в демонстрации в знак протеста против беспорядков. Соответствующее заявление совета координации исламского развития опубликовало гостелерадио республики.

Читайте также Угрозы Трампа и более 10 дней протеста. Что известно о беспорядках в Иране

"Совет координации исламского развития приглашает людей со всей страны принять участие в народном собрании, чтобы осудить террористические действия агентов США и Израиля", - говорится в тексте.

По информации гостелерадио, демонстрация начнется 12 января в Тегеране на площади Энгелаб в 14:00 по местному времени (13:30 мск).