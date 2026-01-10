КСИР заявил о задержании агента "Моссада" в Иране

ДУБАЙ, 10 января. /ТАСС/. Разведка Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) задержала иностранного гражданина, который, по ее данным, был направлен в Иран израильской разведслужбой "Моссад" для сбора информации о беспорядках в стране.

Ранее иранские хакеры опубликовали данные 600 человек, которые, как утверждается, связаны с "Моссадом" и причастны к организации беспорядков в исламской республике.