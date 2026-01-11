МИД Венесуэлы сообщил о безопасной и мирной обстановке в стране

Все населенные пункты, транспортные пути, КПП и средства безопасности функционируют в обычном режиме, а венесуэльские ВС находятся под контролем правительства, отметил глава ведомства Иван Хиль Пинто

КАРАКАС, 11 января. /ТАСС/. Предупреждение Госдепартамента об угрозе безопасности в Венесуэле не соответствует действительности, в стране сохраняется стабильная, мирная обстановка. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Боливарианской Республики, опубликованном в Telegram-канале главы внешнеполитического ведомства Ивана Хиля Пинто.

"Министерство иностранных дел Венесуэлы отмечает, что предупреждение Государственного департамента США об угрозе безопасности в нашей стране основано на ложных сообщениях, направленных на создание мнимого риска, которого на самом деле не существует", - сообщил МИД.

"В Венесуэле царит абсолютное спокойствие, мир и стабильность. Все населенные пункты, транспортные пути, контрольно-пропускные пункты и средства безопасности функционируют в обычном режиме, а вооруженные силы республики находятся под контролем Боливарианского правительства - единственного гаранта законного права на применение силы и обеспечения спокойствия венесуэльского народа", - подчеркивается в заявлении.

Венесуэла подтверждает приверженность делу защиты мира, стабильности и обеспечения безопасности венесуэльского народа, отмечает МИД.