Южная Корея заявила, что не намерена провоцировать КНДР

В администрации южнокорейского президента в связи с ситуацией с запуском беспилотников в КНДР заявили, что начато расследование, результаты которого будут опубликованы

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Республики Корея не имеет намерения провоцировать КНДР. Об этом заявили в администрации южнокорейского президента в связи с ситуацией с запуском беспилотников в КНДР.

"Правительство еще раз подтверждает, что не имеет намерения провоцировать Север", - заявили в офисе главы государства. Чиновники отметили, что власти начали расследование в связи с ситуацией с БПЛА и опубликуют его результаты. "Правительство будет принимать практические меры и прилагать усилия ради снижения напряженности в отношениях Юга и Севера, укрепления доверия", - добавили в администрации. В воскресенье ЦТАК опубликовало заявление сестры Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.

Ранее представитель Генштаба Корейской народной армии заявил, что беспилотники, запущенные из пограничных районов Республики Корея, вторглись в воздушное пространство КНДР и упали на ее территории 4 января 2026 года и 27 сентября 2025 года. Военные КНДР применили средства радиоэлектронной борьбы. По словам представителя Генштаба, обнаруженные беспилотники были предназначены для разведки, поскольку были оборудованы средствами наблюдения и видеозаписи.

Южнокорейский министр обороны Ан Гю Бэк ранее заявил, что южнокорейские военные не используют подобные беспилотники. В Министерстве обороны Республики Корея подчеркнули, что военные не запускали беспилотники в даты, обозначенные представителями КНДР. Из заявлений южнокорейской стороны следует, что за запуском могли стоять гражданские лица. Заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон указала, что вне зависимости от того, кто это был - военные или гражданские лица, имело место нарушение воздушного пространства.

Нынешний президент Республики Корея Ли Чжэ Мён выступает за диалог с КНДР и снижение напряженности на полуострове. Предыдущий глава государства Юн Сок Ёль был обвинен в помощи противнику из-за того, что южнокорейские беспилотники разбились в КНДР. Прокуратура подозревает Юн Сок Ёля в том, что тот отправлял дроны с политическими листовками в Пхеньян и другие города, чтобы спровоцировать КНДР и получить благовидный предлог для введения военного положения.