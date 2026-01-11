Глава МВД после блэкаута в Берлине заявил об усилении борьбы с леворадикалами

Александер Добриндт планирует принять комплексный пакет мер, который, помимо увеличения численности сотрудников спецслужб, включает расширение полномочий в цифровой сфере

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт после произошедшего в начале января многодневного отключения электроэнергии в Берлине объявил об усилении борьбы с левыми экстремистами.

"Мы не уступим позиции левым экстремистам и климатическим экстремистам. Увеличение численности персонала, расширение полномочий и ужесточение законов - вот ответ на терроризм", - заявил Добриндт газете Bild. Глава МВД ФРГ планирует принять комплексный пакет мер безопасности против радикалов.

Помимо увеличения численности сотрудников спецслужб, он включает в себя расширение полномочий в цифровой сфере. В частности, следователи должны быстрее получать доступ к цифровым доказательствам. Кроме того, планируется скорейшее принятие закона о защите критической инфраструктуры, который подразумевает обязательные меры защиты для электро-, водоснабжения и телекоммуникаций. Операторы будут обязаны внедрять строгие концепции безопасности и планы действий в чрезвычайных ситуациях. Закон также предписывает более высокие стандарты информационной безопасности для цифровых сетей и систем управления для предотвращения взломов и диверсий.

3 января около 50 тыс. домохозяйств и 2 тыс. предприятий в Берлине остались без электричества из-за возгорания подвесного кабельного моста. Полиция не исключила версию поджога, позже она подтвердилась. Ответственность за диверсию взяла на себя леворадикальная анархистская группировка "Вулкан", которая под разными названиями действует в Берлине и Бранденбурге на протяжении 14 лет. Левые радикалы в письме, направленном в полицию, заявили о стремлении "обесточить власть имущих" и открыто призвали к новым диверсиям на энергетических объектах, а также утверждали, что поджог был направлен против "имперского образа жизни".

Энергоснабжение ряда районов столицы ФРГ было восстановлено спустя пять дней. Сейчас ситуация стабильна. Всего на юго-западе столицы ФРГ пострадали около 100 тыс. человек. Ранее власти Берлина объявляли режим чрезвычайной ситуации, а расследование диверсии взяла на себя Генпрокуратура ФРГ в Карлсруэ, которая занимается расследованием особо тяжких преступлений, представляющих угрозу госбезопасности.