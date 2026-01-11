Пезешкиан заявил о готовности прислушаться к голосу народа и провести реформы

Президент исламской республики призвал иранцев выйти на улицы, чтобы четко выразить свои требования

Президент Ирана Масуд Пезешкиан © Владимир Смирнов/ ТАСС

БЕЙРУТ, 11 января. /ТАСС/. Правительство Ирана проводит различие между законными протестами и беспорядками, оно готово провести все необходимые преобразования. Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телеобращении к нации, выдержки из которого приводит телеканал Al Mayadeen.

"Мы готовы прислушаться к голосу народа и полны решимости продолжить экономические реформы, - подчеркнул политик. - Призываем иранцев выйти на улицы, чтобы четко выразить свои требования и не позволять подстрекателям к беспорядкам искажать причины нынешних протестов".

Пезешкиан утверждал, что демонстранты выражают несогласие с ухудшением экономической ситуации, но при это они не поджигают рынки и не совершают преступных действий. "Беспорядки в Иране организованы Америкой и Израилем, которые отдают приказы своим агентам с целью дестабилизации обстановки", - отметил он.

29 декабря 2025 года в Тегеране начались акции протеста торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. 30 декабря к волнениям присоединились студенты. Беспорядки распространились на большинство крупных городов. 2 января на улицах появились группы неизвестных с оружием, участились случаи вооруженных столкновений между бунтовщиками и правоохранителями.

Пик беспорядков пришелся на вечер 8 января, когда в результате действий погромщиков погибли не менее 12 мирных граждан, включая ребенка. Власти сообщили о гибели 25 сотрудников правоохранительных органов. Мэр Тегерана Алиреза Закани сообщил, что бунтовщики сожгли в столице 25 мечетей, повредили 26 банков, 3 медцентра, 10 государственных учреждений, 48 пожарных машин, 42 автобуса и автомобиля скорой помощи, а также 24 квартиры. Власти Ирана назвали погромщиков террористами и возложили ответственность за организацию беспорядков на Израиль и США.